Seppi-Sousa in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di sabato 26 giugno 2021) Andreas Seppi è pronto a offrire il meglio di sé al primo turno di Wimbledon 2021, opposto a Joao Sousa. L’azzurro dovrà far fronte al tennis offensivo dell’avversario portoghese, tentando di far valere la propria maggiore affezione alla superficie. Dopo le lodevoli performance in quel di Eastbourne, il tennista altoatesino tenterà di ben figurare anche durante lo Slam londinese. La disputa si svolgerà lunedì 28 giugno, non prima delle ore 12.00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming fruibile dagli abbonati ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Andreasè pronto a offrire il meglio di sé al primo turno di, opposto a Joao. L’azzurro dovrà far fronte al tennis offensivo dell’avversario portoghese, tentando di far valere la propria maggiore affezione alla superficie. Dopo le lodevoli performance in quel di Eastbourne, il tennista altoatesino tenterà di ben figurare anche durante lo Slam londinese. La disputa si svolgerà lunedì 28 giugno, non prima delle ore 12.00 italiane. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 205), con livefruibile dagli abbonati ...

