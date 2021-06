Roberto Farnesi papà a 52 anni | esplode la gioia sui social

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 26 giugno 2021)non ama parlare molto della sua vita privata. Anche nelle interviste, quelle rare in cui si concede, non ama scavare molto nel suo intimo. Ma la notizia data poche ore fa, è di quelle che ti cambiano la vita e non poteva che condividerla con tutte le persone che lo seguono sempre con grande affetto. L’attore protagonista de Il Paradiso delle signore sta per diventare! Unache ha mostrato sui, facendo il “bischero” come dice lui stesso, pisano doc. Si mostra infatti con un pancione finto ma la notizia è vera: la sua compagna è in dolce attesa esta ...