Riforma pensioni 2021 e Lavoro | intervista a Cazzola sulla Manifestazione dei sindacati

(Di sabato 26 giugno 2021)pertutti: Profcosa ne pensa delle tre manifestazioni indette daiche si terranno oggi nelle città di Bari, Firenze e Torino, concorda con gli intenti di Cgil, Cisl e Uil su? Prof Giuliano: Sa quale dovrebbe essere lo slogan delle manifestazioni di oggi? ”Fermate il mondo che vogliamo scendere”. Questa non è una giornata di lotta, ma la dimostrazione dell’impotenza e della disperazione che contraddistinguono gli attuali gruppi dirigenti confederali. Creda che non lo sappiano di essere su di una strada da cui si esce solo a marcia ...

BrunoZecchetto : RT @FNPCISLSicilia: Domani 26 giugno la Fnp con la CISL Nazionale # ripartiamo insieme.# Con il lavoro, la coesione e la giustizia sociale… - emiliodagostin8 : politica: riforma pensioni: riformare innalzando tutte gli assegni di invalidita da 287 euro euro a 1.500 euro al m… - polizzi_vito : RT @FNPCISLSicilia: Domani 26 giugno la Fnp con la CISL Nazionale # ripartiamo insieme.# Con il lavoro, la coesione e la giustizia sociale… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Pensioni, quota 41 ci siamo. Ma c'è un nodo che 'spacca'... Riforma news - Affaritaliani : Pensioni, quota 41 ci siamo. Ma c'è un nodo che 'spacca'... Riforma news -

Le manifestazioni unitarie di Cgil, Cisl, Uil per chiedere la proroga della moratoria sui licenziamenti almeno fino al 31 ottobre, una riforma degli ammortizzatori sociali e nuove politiche attive per ...