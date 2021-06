QUARTO GRADO, IL DIRETTORE DI RETE 4: “GLI ASCOLTI PREMIANO CREDIBILITÀ E AUTOREVOLEZZA” (Di sabato 26 giugno 2021) Inarrestabile “QUARTO GRADO ”, che continua a collezionare record su record, sottolinea una nota ufficiale Mediaset. Nella serata di ieri, venerdì 25 giugno, l’approfondimento targato RETE4 ha segnato il miglior risultato della stagione con il 12.08% di share (dato più alto delle ultime nove edizioni). Numeri, che vedono la RETE diretta da Sebastiano Lombardi leader assoluta della serata. Lo spin off a cura di Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, “QUARTO GRADO – Le storie” dal debutto (21 maggio) ha totalizzato una media di 1.725.000 spettatori e del 10.5% di ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 26 giugno 2021) Inarrestabile “”, che continua a collezionare record su record, sottolinea una nota ufficiale Mediaset. Nella serata di ieri, venerdì 25 giugno, l’approfondimento targato4 ha segnato il miglior risultato della stagione con il 12.08% di share (dato più alto delle ultime nove edizioni). Numeri, che vedono ladiretta da Sebastiano Lombardi leader assoluta della serata. Lo spin off a cura di Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, “– Le storie” dal debutto (21 maggio) ha totalizzato una media di 1.725.000 spettatori e del 10.5% di ...

