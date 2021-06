Milano Pride, la piazza in sostegno del ddl Zan: “Legge di civiltà, chi non si espone è complice” – Video (Di sabato 26 giugno 2021) “Questa volta ce la faremo perché il Paese è dalla parte dei diritti e la politica non può più essere sorda di fronte a questa necessità”. Lo ha detto il deputato del Pd Alessandro Zan, relatore del disegno di Legge contro l’omotransfobia, che oggi ha partecipato al Pride milanese. All’Arco della Pace, migliaia di persone si sono riunite per gridare il sostegno al ddl Zan: “Non c’è più tempo – spiega una signora – bisogna esporsi e chi non lo fa è complice delle discriminazioni”. Sul palco è salito anche il sindaco di Milano, Giuseppe Milano: “Se qualcosa di buono succede nel nostro Paese, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) “Questa volta ce la faremo perché il Paese è dalla parte dei diritti e la politica non può più essere sorda di fronte a questa necessità”. Lo ha detto il deputato del Pd Alessandro Zan, relatore del disegno dicontro l’omotransfobia, che oggi ha partecipato almilanese. All’Arco della Pace, migliaia di persone si sono riunite per gridare ilal ddl Zan: “Non c’è più tempo – spiega una signora – bisogna esporsi e chi non lo fa èdelle discriminazioni”. Sul palco è salito anche il sindaco di, Giuseppe: “Se qualcosa di buono succede nel nostro Paese, ...

