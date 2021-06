Messico, sparatoria tra cartelli droga: ritrovati 18 cadaveri (Di sabato 26 giugno 2021) I corpi trivellati di proiettili di 18 persone sono stati ritrovati nel Messico settentrionale. Si tratta delle vittime di una sparatoria tra cartelli della droga rivali. I corpi sono stati trovati in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 giugno 2021) I corpi trivellati di proiettili di 18 persone sono statinelsettentrionale. Si tratta delle vittime di unatradellarivali. I corpi sono stati trovati in ...

Advertising

interrisnews : L'obiettivo dello scontro sarebbe il controllo di un'area di confine con gli stati di Jalisco e Nayarit… - Mex_in_Italia : Sparatoria in Messico: almeno 15 morti al confine con gli Usa - Il Sole 24 ORE - VincenzoVinma : RT @sole24ore: Sparatoria in Messico: almeno 15 morti al confine con gli Usa - LibertyAnna : RT @sole24ore: Sparatoria in Messico: almeno 15 morti al confine con gli Usa - RobRe62 : RT @sole24ore:Sparatoria in Messico: almeno 15 morti al confine con gli Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Messico sparatoria Messico, sparatoria tra cartelli droga: ritrovati 18 cadaveri I corpi trivellati di proiettili di 18 persone sono stati ritrovati nel Messico settentrionale. Si tratta delle vittime di una sparatoria tra cartelli della droga rivali. I corpi sono stati trovati in un'area rurale dello stato centro - settentrionale di Zacatecas, ha ...

Sparatoria in Messico: almeno 15 morti al confine con gli Usa L'attività criminale della zona è stata a lungo dominata dal cartello del Golfo Almeno 15 persone sono morte in una serie di attacchi avvenuti in diversi quartieri della città di confine messicana di ...

Sparatoria in Messico: almeno 15 morti al confine con gli Usa Il Sole 24 ORE Messico, sparatoria tra cartelli droga: ritrovati 18 cadaveri I corpi trivellati di proiettili di 18 persone sono stati ritrovati nel Messico settentrionale. Si tratta delle vittime di una sparatoria tra cartelli della droga rivali. I corpi sono stati trovati in ...

Messico, scontro tra bande locali a Zacatecas: 18 morti Sono 18 i morti dovuti allo scontro tra due bande locali a Zacatecas (Messico). Le due bande volevano impadronirsi del traffico di droga ...

I corpi trivellati di proiettili di 18 persone sono stati ritrovati nelsettentrionale. Si tratta delle vittime di unatra cartelli della droga rivali. I corpi sono stati trovati in un'area rurale dello stato centro - settentrionale di Zacatecas, ha ...L'attività criminale della zona è stata a lungo dominata dal cartello del Golfo Almeno 15 persone sono morte in una serie di attacchi avvenuti in diversi quartieri della città di confine messicana di ...I corpi trivellati di proiettili di 18 persone sono stati ritrovati nel Messico settentrionale. Si tratta delle vittime di una sparatoria tra cartelli della droga rivali. I corpi sono stati trovati in ...Sono 18 i morti dovuti allo scontro tra due bande locali a Zacatecas (Messico). Le due bande volevano impadronirsi del traffico di droga ...