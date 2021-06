La doppietta di Dolberg e i gol di Maehle e Braithwaite mandano la Danimarca ai quarti Galles battuto 4-0

(Di sabato 26 giugno 2021) Laelimina ilnel primo ottavo di finale di questi Europei. Alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam è andata in scena una partita dominata per grandi tratti dai danesi e vinta alla fine per 4-0. Ilè partito bene all’inizio salvo poi cadere sotto i colpi della. Apre le danze, schierato al posto di Youssuf Poulsen che ha dovuto dare forfait. Primo gol che arriva al 27? con un gran tiro da fuori. Al 48?segna la suapersonale approfittando di un rimpallo in area, mentrechiude la questione ...

... Kasperche stavolta non deve fare altro che concretizzare un regalo di Neco Williams che ha servito un rigore in movimento all'ex attaccante dell'Ajax che si regala unaad ...... comunque sfruttate a dovere vista larealizzata alla Moldavia. Poi, Kasper Hjulmand gli ... c'è una timida possibilità cheabbia una maglia da titolare ma Hjulmand sembra aver scelto ...19.55 Triplice fischio! La Danimarca travolge il Galles per 4-0 grazie alla doppietta di Dolberg e le reti di Maehle e Braithwaite. Vola ai quarti di finale e affronterà una tra Olanda e Repubblica ...Fra le outsider è venuta fuori la Danimarca. Che ha liquidato il Galles di Bale per 4-0, riuscendo ad essere la prima qualificata per i quarti di finale. Dove affronterà la vincente di Olanda-Repubbli ...