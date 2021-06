John Waters su David Cronenberg: "Mi piacerebbe vedere un suo film sul Covid" (Di sabato 26 giugno 2021) In occasione di un'intervista con Indiewire, John Waters ha dichiarato di essere stanco degli eventi virtuali e di sognare un film sul Covid diretto da David Cronenberg Nel corso di un'intervista con Indiewire, John Waters ha espresso il desiderio di vedere un film di serie B sul Covid diretto da David Cronenberg. In più, il regista ha dichiarato di essere al lavoro sul suo primo romanzo da circa un anno e di essere tremendamente stanco degli eventi virtuali. Secondo quanto ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 giugno 2021) In occasione di un'intervista con Indiewire,ha dichiarato di essere stanco degli eventi virtuali e di sognare unsuldiretto daNel corso di un'intervista con Indiewire,ha espresso il desiderio diundi serie B suldiretto da. In più, il regista ha dichiarato di essere al lavoro sul suo primo romanzo da circa un anno e di essere tremendamente stanco degli eventi virtuali. Secondo quanto ...

