Immissioni in ruolo, a partire da lunedì 28 il Ministero metterà a punto il sistema informatico

Giorni caldi per le Immissioni in ruolo. Così come raccolto da Orizzonte Scuola, a partire da lunedì 28 il Ministero metterà a punto il sistema informatico con cui si procederà alle prossime Immissioni in ruolo previste con la modalità a distanza come lo scorso anno.

