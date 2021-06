Il fallimento annunciato dell'Inpgi (Di sabato 26 giugno 2021) L’Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti, è un morto che cammina. Nel 2020 ha chiuso un bilancio con 253 milioni di euro di disavanzo che nel 2021 sarà di 225 milioni. Ma per stare solo alla gestione previdenziale, quella che più conta, a fronte di entrate contributive pari a 372 milioni di euro, vengono pagate pensioni per 576 milioni. Un deficit più che raddoppiato dal 2017 al 2021 e che rende la situazione insostenibile: il nuovo bilancio attuariale prevede l’azzeramento del patrimonio, attualmente pari a circa 1 miliardo, nel 2025. Tra quattro anni non ci saranno più neppure le sedie. Lo squilibrio deriva da mala gestio, prepensionamenti facili e pensioni ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 giugno 2021) L’, la cassa previdenziale dei giornalisti, è un morto che cammina. Nel 2020 ha chiuso un bilancio con 253 milioni di euro di disavanzo che nel 2021 sarà di 225 milioni. Ma per stare solo alla gestione previdenziale, quella che più conta, a fronte di entrate contributive pari a 372 milioni di euro, vengono pagate pensioni per 576 milioni. Un deficit più che raddoppiato dal 2017 al 2021 e che rende la situazione insostenibile: il nuovo bilancio attuariale prevede l’azzeramento del patrimonio, attualmente pari a circa 1 miliardo, nel 2025. Tra quattro anni non ci saranno più neppure le sedie. Lo squilibrio deriva da mala gestio, prepensionamenti facili e pensioni ...

