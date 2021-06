Gli insulti omofobi al sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno (Di sabato 26 giugno 2021) Giorgio Zinno fa gli auguri al suo compagno per il compleanno sul suo profilo privato e viene aggredito con insulti omofobi. Ma il sindaco di San Giorgio a Cremano non ci sta e denuncia tutto con un post sui social. Dedica un post su Facebook per fare gli auguri di compleanno al suo compagno e diventa bersaglio di attacchi omofobi: è successo al sindaco di San Giorgio a Cremano (Napoli) Giorgio Zinno. ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021)fa gli auguri al suo compagno per il compleanno sul suo profilo privato e viene aggredito con. Ma ildi Sannon ci sta e denuncia tutto con un post sui social. Dedica un post su Facebook per fare gli auguri di compleanno al suo compagno e diventa bersaglio di attacchi: è successo aldi San(Napoli). ...

