Giuseppe Conte, ecco il piano B: il suo partito (al 10-15%) ruberebbe voti a Pd e M5S (Di sabato 26 giugno 2021) Prima e dopo Giuseppe Conte. Così, a breve, il Movimento 5 stelle potrebbe essere costretto a descrivere la propria storia. Dopo gli strappi consumati in rapida successione con Davide... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 26 giugno 2021) Prima e dopo. Così, a breve, il Movimento 5 stelle potrebbe essere costretto a descrivere la propria storia. Dopo gli strappi consumati in rapida successione con Davide...

Advertising

LauraBottici : Chi ama il #Movimento5stelle ama Beppe #Grillo e #Giuseppe Conte; ci hanno dato tanto e tanto possono ancora darci.… - fattoquotidiano : Sono ore decisive per il Movimento 5 stelle e per le sorti del leader in pectore Giuseppe Conte. Pontieri M5s al la… - fattoquotidiano : 'È vero non c'è stato un complotto per rovesciare Giuseppe Conte: ce ne sono stati almeno quattro in tre anni'… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: Il vaffa di #Conte a Grillo la rottura è più vicina SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: M5s, il piano B di Giuseppe Conte: un suo partito sarebbe già al 10-15% -