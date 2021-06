Europei 2021, Italia-Austria stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming (Di sabato 26 giugno 2021) Si gioca stasera Italia-Austria, valida per gli ottavi di finale degli Europei 2021: ecco dove vederla in TV e in streaming. Italia-Austria è la partita in programma stasera alle 21:00, l'incontro nel calendario degli Europei 2021 segna l'inizio degli ottavi di finale: da oggi chi perde è fuori dalla competizione continentale. La squadra di Roberto Mancini, abbandonato lo Stadio Olimpico di Roma che l'ha vista vittoriosa per ben tre volte nella fase a gironi, è volata al ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 giugno 2021) Si gioca, valida per gli ottavi di finale degli: eccoin TV e inè la partita in programmaalle 21:00, l'incontro nel calendario deglisegna l'inizio degli ottavi di finale: da oggi chi perde è fuori dalla competizione continentale. La squadra di Roberto Mancini, abbandonato lo Stadio Olimpico di Roma che l'ha vista vittoriosa per ben tre volte nella fase a gironi, è volata al ...

Advertising

borghi_claudio : Bene. Ribadisco: la Nazionale ci rappresenta e non ci si inginocchia davanti a nessuno. Europei, l'Italia non si… - repubblica : ?? Europei e antirazzismo, la nazionale italiana ha deciso: gli azzurri non si inginocchieranno - Gazzetta_it : Lukaku: “Ronaldo capocannoniere? Il campionato l’ho vinto io con l’Inter” #BelgioPortogallo #Euro2020 - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Euro 2020, iniziano gli ottavi: alle 21 Italia-Austria. LIVE - Achillecaro : Bonucci: «Inginocchiarci? Non abbiamo ancora deciso». Sì soltanto se lo faranno gli austriaci -