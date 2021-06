DOMENICA IN: MARA VENIER ACCOGLIE IL GENERALE FIGLIUOLO. POI UN MESE CON IL “BEST OF” (Di sabato 26 giugno 2021) DOMENICA In chiude un’altra stagione brillante per ripartire DOMENICA 19 settembre con la confermatissima MARA VENIER. Per l’ultima puntata di DOMENICA In, in onda DOMENICA 27 giugno alle 14 su Rai1, MARA VENIER dedica la prima parte all’attualità con l’informazione dedicata al Covid. Tra gli ospiti il GENERALE FIGLIUOLO. MARA VENIER ACCOGLIE a DOMENICA In il Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus GENERALE Francesco Paolo ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 26 giugno 2021)In chiude un’altra stagione brillante per ripartire19 settembre con la confermatissima. Per l’ultima puntata diIn, in onda27 giugno alle 14 su Rai1,dedica la prima parte all’attualità con l’informazione dedicata al Covid. Tra gli ospiti ilIn il Commissario Straordinario per l’emergenza CoronavirusFrancesco Paolo ...

