Ddl Zan, Letta a SkyTg24: “Il dialogo non sarà facile, meglio andare al voto in Aula” (Di sabato 26 giugno 2021) “È evidente che non è e non sarà un dialogo semplice, motivo per il quale ho detto: ‘Andiamo in Parlamento’. Quello è il luogo della trasparenza totale e lì ognuno si assumerà la sua responsabilità”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo a Sky Tg24 Live In Firenze a proposito dell’iter del ddl Zan. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) “È evidente che non è e nonunsemplice, motivo per il quale ho detto: ‘Andiamo in Parlamento’. Quello è il luogo della trasparenza totale e lì ognuno si assumerà la sua responsabilità”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, intervenendo a Sky Tg24 Live In Firenze a proposito dell’iter del ddl Zan. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Il ddl Zan non vieta alcuna libertà di pensiero, dunque il Vaticano vuole solo impicciarsi, contando sul ricatto el… - SusannaCeccardi : L'idolo della sinistra radical chic, Fedez, non ne azzecca più una e sul ddl Zan da il peggio di se. Incredibile!… - repubblica : ?? Omofobia e ddl Zan, Macron a Repubblica: 'Sulla laicita' ha ragione Draghi, per noi e' cosi' da secoli' - apavo75 : RT @PoliticaPerJedi: Oggi la minaccia più temibile per il Paese non sono gli immigrati, non i libbberisti, non la comunità LGBTI+ e il DDL… - cgregorio52 : RT @PoliticaPerJedi: Oggi la minaccia più temibile per il Paese non sono gli immigrati, non i libbberisti, non la comunità LGBTI+ e il DDL… -