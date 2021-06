Conte con i sondaggi in poppa | un suo partito vale il 15%

(Di sabato 26 giugno 2021) La partita è ancora lunga, ma "rispetto a ieri sembra esserci qualche schiarita in più". A metà tra l'analisi politica e la meteorologia, fonti del Movimento 5 Stelle, dopo lo strappo tra Beppe Grillo ...

Advertising

matteorenzi : La qualità di un partito politico si giudica dalle idee: @ItaliaViva ha evitato che Salvini prendesse i pieni poter… - matteorenzi : Se Conte discute dello statuto 5S con Toninelli e Taverna non mi preoccupa, se lui sta a gestire il futuro di quest… - fattoquotidiano : M5s, Taverna: “Sarà Conte a dire ciò che farà”. Giarrusso: “Accordo con Grillo lo troverà”. E gli attivisti: “Senza… - PinCar71 : RT @ALeonelibero: #ServiDiDraghi Mentre continua la distrazione di massa con i teatrini polici di Conte e Grillo e il silenzio del governo… - kamarmanyani : @robdimo @overallbi @matteorenzi Non ho mai difeso Conte e i suoi decreti sicurezza, se mi conoscessi lo sapresti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte con

ad_dyn Sullo sfondo resta l'ipotesi di un partito di, qualora la fratturaGrillo fosse destinata a non ricomporsi più. "E' chiaro - ha ragionato la stessa 'gola profonda' di Palazzo Madama -...... "Ho l'impressione che il M5S sia finito, l'ho detto ad aprile, ho detto chenon avrebbe ... Mi auguro che la politica, tutti insieme, trovi le soluzioni anchei sindacati. Non vedo bombe ...Il Garante vuole il controllo della comunicazione, essere rappresentante all'estero e protagonista delle scelte politiche. I pontieri continuano a sfoggiare ottimismo ma Conte irremovibile prepara un ...Nella stessa puntata. Italia-Austria Forza Azzurri! 4mln già in vacanza arrivano gli stranieri. Corsa a folle velocità e fuga senza soccorso ...