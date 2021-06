Can Yaman e Diletta Leotta in crisi? Cosa succede in Turchia (Di sabato 26 giugno 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sono in crisi? Cosa sta succedendo durante il loro viaggio romantico in Turchia. Can Yaman e Diletta Leotta (via social)Can Yaman e Diletta Leotta sono davvero la coppia del momento, ormai non si fa altro che parlare di loro. In questo periodo, i due hanno deciso di prendersi una pausa passando prima qualche giorno in Sicilia per poi partire per Istanbul. Il famoso attore turco e la sua fidanzata non fanno altro che postare foto del loro viaggio ... Leggi su vesuvius (Di sabato 26 giugno 2021) Cansono instando durante il loro viaggio romantico in. Can(via social)Cansono davvero la coppia del momento, ormai non si fa altro che parlare di loro. In questo periodo, i due hanno deciso di prendersi una pausa passando prima qualche giorno in Sicilia per poi partire per Istanbul. Il famoso attore turco e la sua fidanzata non fanno altro che postare foto del loro viaggio ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : Diletta in Turchia per conoscere i genitori di Can @DilettaLeotta #CanYaman #DilettaLeotta - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman a Istanbul: la foto in moschea e quella della futura suocera - VanityFairIt : La presentatrice di Dazn, che nei mesi scorsi aveva rimandato il viaggio facendo sorgere qualche dubbio sulla solid… - Libra293Libra29 : RT @Lii_dia_: 'Questo specchio fa venire idee eh' Non Can Yaman che ha una certa voglia di 'andare a dormire'????? Li amo raga, hanno il mio… - antoconte66 : @can_yaman_int comunque un grazie Can perche' ti sei portato in Turchia la più Oca d'Italia e ci liberi della sua p… -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Diletta Leotta lo fa ogni mattina. Svelato il suo segreto: "Appena sveglia.." Competente, simpatica, sempre "sul pezzo": Diletta ha fatto cadere anche un "duro" come Can Yaman, che se ne è innamorato perdutamente. E' stata lei stessa a confessare, in un'intervista al giornale ...

Can Yaman e Diletta Leotta in Turchia: qualcosa non torna, strani indizi Gossip Mentre il divo turco e la conduttrice televisiva si godono dei giorni di vacanza ad Istanbul, spuntano nuovi dubbi sulla coppia Pubblicato su 25 Giugno 2021 Can Yaman e Diletta Leotta stanno infiammando il gossip di questa calda estate 2021. La coppia, dopo aver passato qualche giorno in Sicilia, è volata nella magica Istanbul . Dall'ex Costantinopoli, il ...

Can Yaman: litiga con il manager italiano Andrea Di Carlo TorreSette Mr Wrong lezioni d’amore dal 28 giugno al 2 luglio anticipazioni Le anticipazioni della soap turca Mr Wrong - lezioni d'amore, con l'affascinante Can Yaman il Signor Sbagliato, e la bellissima Özge Gürel nelle puntate ...

Can Yaman e Diletta Leotta in Turchia: qualcosa non torna, strani indizi Mentre il divo turco e la conduttrice televisiva si godono dei giorni di vacanza in Turchia, spuntano nuovi dubbi sulla coppia ...

Competente, simpatica, sempre "sul pezzo": Diletta ha fatto cadere anche un "duro" come, che se ne è innamorato perdutamente. E' stata lei stessa a confessare, in un'intervista al giornale ...Gossip Mentre il divo turco e la conduttrice televisiva si godono dei giorni di vacanza ad Istanbul, spuntano nuovi dubbi sulla coppia Pubblicato su 25 Giugno 2021e Diletta Leotta stanno infiammando il gossip di questa calda estate 2021. La coppia, dopo aver passato qualche giorno in Sicilia, è volata nella magica Istanbul . Dall'ex Costantinopoli, il ...Le anticipazioni della soap turca Mr Wrong - lezioni d'amore, con l'affascinante Can Yaman il Signor Sbagliato, e la bellissima Özge Gürel nelle puntate ...Mentre il divo turco e la conduttrice televisiva si godono dei giorni di vacanza in Turchia, spuntano nuovi dubbi sulla coppia ...