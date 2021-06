Appello ufficiale alla FIGC: “Ripescate il Benevento in Serie A” (Di sabato 26 giugno 2021) La questione relativa all’iscrizione della Salernitana in Serie A tiene sulle spine anche il Bnevento. E intanto Vigorito scrive alla FIGC. La questione relativa alla Salernitana di Claudio Lotito tiene sulle spine i tifosi granata e non solo. La multiproprietà, chiaramente non consentita dalla FIGC, obbliga il patron a cedere il club. Per questo motivo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 giugno 2021) La questione relativa all’iscrizione della Salernitana inA tiene sulle spine anche il Bnevento. E intanto Vigorito scrive. La questione relativaSalernitana di Claudio Lotito tiene sulle spine i tifosi granata e non solo. La multiproprietà, chiaramente non consentita d, obbliga il patron a cedere il club. Per questo motivo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

