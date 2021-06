Wimbledon 2021, sorteggio Jannik Sinner e tabellone: esordio con Fucsovics, ma gli ottavi non sono irraggiungibili (Di venerdì 25 giugno 2021) Sarà l’ungherese Marton Fucsovics il primo avversario della carriera a Wimbledon per Jannik Sinner. Il tennista altoatesini farà il suo esordio ai Championships proprio quest’anno e si troverà di fronte il tennista magiaro in un primo turno che non nasconde alcune insidie. Sinner è la testa di serie numero diciannove ed è reduce dalla sconfitta al primo turno al Queen’s contro il britannico Jack Draper. L’erba non è probabilmente la superficie più amata dal nativo di San Candido, che, in caso di vittoria, affronterà il vincente del match tra il ceco Jiri Vesely ed il tedesco Yannick ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) Sarà l’ungherese Martonil primo avversario della carriera aper. Il tennista altoatesini farà il suoai Championships proprio quest’anno e si troverà di fronte il tennista magiaro in un primo turno che non nasconde alcune insidie.è la testa di serie numero diciannove ed è reduce dalla sconfitta al primo turno al Queen’s contro il britannico Jack Draper. L’erba non è probabilmente la superficie più amata dal nativo di San Candido, che, in caso di vittoria, affronterà il vincente del match tra il ceco Jiri Vesely ed il tedesco Yannick ...

