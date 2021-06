Variante Delta, circolare ministero: aumentano focolai, tracciare e vaccinare (Di venerdì 25 giugno 2021) Sulla base delle ultime evidenze disponibili, la Delta "è del 40-60% più trasmissibile rispetto alla VOC Alpha (.1.1.7) e può essere associata a un rischio più elevato di ospedalizzazione" Leggi su rainews (Di venerdì 25 giugno 2021) Sulla base delle ultime evidenze disponibili, la"è del 40-60% più trasmissibile rispetto alla VOC Alpha (.1.1.7) e può essere associata a un rischio più elevato di ospedalizzazione"

Advertising

alexvespi : Molto sorpreso del dibattito Italiano riguardo la variante Delta. Non occuparsi di questa variante e' impossibile p… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - Agenzia_Ansa : Gimbe, inaccettabile una gestione attendista sulla variante Delta #ANSA - Andyesti : La variante delta è un grosso interrogativo A giudicare dalla crescita esponenziale dei casi in UK e Israele, si po… - giovanna8916 : @Cartabellotta Mi chiedo perché, se per la variante Delta non basta 1 dose, si ostinino a somministrare la seconda… -