Uomini e Donne: Giovanna Abate Operata d’Urgenza. Ecco Come Sta! (Di venerdì 25 giugno 2021) Giovanna Abate è stata una delle troniste più amate di Uomini e Donne. La giovane ha confessato di essersi sottoposta a un intervento molto delicato che ha messo a rischio la sua vita. I dettagli. Giovanna Abate, ex tronista di Uomini e Donne ha confessato ai suoi followers la paura che ha provato dopo l’intervento a cui ha dovuto sottoporsi urgentemente. Oggi ne parla serenamente e va nei dettagli cercando di spiegare ai suoi fan le ragioni che l’hanno costretta ad operarsi. Intervistata dal Magazine di Uomini e Donne, la ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 25 giugno 2021)è stata una delle troniste più amate di. La giovane ha confessato di essersi sottoposta a un intervento molto delicato che ha messo a rischio la sua vita. I dettagli., ex tronista diha confessato ai suoi followers la paura che ha provato dopo l’intervento a cui ha dovuto sottoporsi urgentemente. Oggi ne parla serenamente e va nei dettagli cercando di spiegare ai suoi fan le ragioni che l’hanno costretta ad operarsi. Intervistata dal Magazine di, la ...

