Ultima Underworld 1+2 | Syndicate Plus e Syndicate Wars verranno tolti da GOG entro breve

Advertising

Eurogamer_it : #UltimaUnderworld, #SyndicatePlus e #SyndicateWars verranno tolti da GOG. -

Ultime Notizie dalla rete : Ultima Underworld

IGN ITALY

Nata nel 1990, era una software house famosa per aver creato alcuni dei più grandi classici del mondo PC, partendo cone procedendo poi con saghe storiche come System Shock e Thief ,......quasi un centinaio nel loro cosiddetto Atlante del mondo sotterraneo ( Atlas of the). ... Pangea. In questo possibile scenario, ipotizzato da Christopher Scotese, direttore del ...Quattro opere scompariranno presto da GOG, lo store digitale di CD Projekt. L'azienda è stata costretta a prendere il provvedimento dopo la richiesta di Electronic Arts, proprietaria di questi titoli.Venerdì 18 giugno ultima giornata della rassegna cinematografica: riflettori sul film di chiusura, a firma di Tizza Covi e Rainer Frimmel. Dalle 15 continuano le proiezioni in sala, con contributi di ...