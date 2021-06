Serie C, Porchia e Donati alla Sambenedettese: l’ex Palermo è il nuovo allenatore (Di venerdì 25 giugno 2021) Il comunicato ufficiale diramato dalla Sambenedettese sui social: Massimo Donati sarà il nuovo allenatore, Sandro Porchia il ds Leggi su mediagol (Di venerdì 25 giugno 2021) Il comunicato ufficiale diramato dsui social: Massimosarà il, Sandroil ds

Advertising

sportli26181512 : Serie C, Sambenedettese: Donati è il nuovo tecnico: Insieme a lui anche il neo diesse Sandro Porchia: per entrambi… - Mediagol : Serie C, Porchia e Donati alla Sambenedettese: l’ex Palermo è il nuovo allenatore - ILOVEPACALCIO : Serie C UFFICIALE Sambenedettese, il nuovo ds è Sandro Porchia: guida tecnica a Massimo Donati - Ilovepalermocalcio -