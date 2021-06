Schmeichel | “Importante rivedere Eriksen Sta bene ed è di buon umore”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Schmeichel Importante

Il portiere della Danimarca, Kaspet, alla vigilia del match contro il Galles valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020 ,... 'Penso che la cosa piùper noi fosse sapere che ..."Vederlo dal vivo e vedere che stava bene - ha spiegato il portiere danese - è stato davvero, e ci ha dato modo di concentrarci sulla partita. Penso - ha ironizzato- che un ...Il portiere della Danimarca parla del percorso della sua squadra e dell'episodio riguardante Christian Eriksen ...Il portiere della Danimarca, Kaspet Schmeichel, alla vigilia del match contro il Galles valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020, ha parlato dell’imminente sfida in un’intervista rilasciata alla ...