Sardegna | 65enne salva due ragazze che stavano affogando ma muore a causa di un arresto cardiaco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna 65enne

Il Fatto Quotidiano

Ha salvato due giovanissime ragazze che stavano per affogare in uno dei tratti di costa più pericolosi della, nella parte sud occidentale dell'Isola. Ma poi, forse per la fatica, è morto per arresto cardiaco nonostante diversi tentativi di rianimazione e l'arrivo dell'elisoccorso. È successo questo ...I Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro hanno tratto in arresto C. S. 65anni, Oristanese. L'uomo, turista, giovedì pomeriggio aveva avuto una discussione per questioni di viabilità con alcuni ...Roma, 25 giugno 2021 - Non ha esistato un secondo: ha visto figlia e nipote in balia delle onde e si è tuffato per salvarle. Ma il mare in burrasca non gli ha lasciato scampo. E' successo in Sardegna, ...È morto per arresto cardiaco il bagnante di 65 anni che ha salvato due ragazze in Sardegna, a Marina di Arbus: le giovani donne stavano per affogare in mare in uno dei tratti di costa più pericolosi d ...