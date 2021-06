Salerno, una strada per Arena e Pezzuto: i due carabinieri assassinati (Video) (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Anche il comandante della legione carabinieri della Campania Maurizio Stefanizzi ha preso parte alla cerimonia che ha consentito di intitolare una strada adiacente alla Caserma provinciale dei carabinieri alla memoria di due eroi caduti fra le sue fila: le Medaglie d’Oro al Valor Militare alla memoria Claudio Pezzuto e Fortunato Arena. Il Comando Provinciale dei carabinieri di Salerno, grazie al prezioso contributo ed alla condivisione di valori del Comune di Salerno, ha richiesto ed ottenuto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Anche il comandante della legionedella Campania Maurizio Stefanizzi ha preso parte alla cerimonia che ha consentito di intitolare unaadiacente alla Caserma provinciale deialla memoria di due eroi caduti fra le sue fila: le Medaglie d’Oro al Valor Militare alla memoria Claudioe Fortunato. Il Comando Provinciale deidi, grazie al prezioso contributo ed alla condivisione di valori del Comune di, ha richiesto ed ottenuto ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, una #Strada per Arena e Pezzuto: i due #Carabinieri #Assassinati (Video) ** - AntonioFlorio3 : @Giusy48921432 Ho visto ora che sei di Salerno: la settimana scorsa ci sono venuto per una udienza! Che città bellissima!! - Laura59298804 : RT @zampa_qua: URGENTE ????????3318029453 Megan???Ancora un appello per lei,?? affettuosa e molto socievole ma purtroppo la sua vita si svolge i… - salerno_radio : RT @villaggesteban: Una slide della #maturità del nostro amico Francesco, figlio di una coppia legata alla nostra #cooperativa. Il nostro r… - Romanit09556329 : RT @salernotoday: Salerno, una piazza dedicata a Dante Alighieri: l'inaugurazione -