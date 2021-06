“Momento magico”. Belen Rodriguez, le gioie non finiscono più: la spifferata top che fa sognare (Di venerdì 25 giugno 2021) Belen Rodriguez è probabilmente una delle donne più soddisfatte del mondo in questo Momento. Ha prima trovato la sua anima gemella, Antonio Spinalbese, poi è rimasta incinta di lui e tra qualche giorno ormai diventerà nuovamente mamma della secondogenita Luna Marie. L’arrivo di quest’ultima è previsto tra la fine di questo mese e l’inizio di luglio, quindi è praticamente partito il conto alla rovescia. Ma le belle notizie non finiscono qui, infatti ciò che è emerso in queste ore è davvero fantastico. Qualche ora fa ha comunque bacchettato il figlio Santiago, avuto con Stefano De Martino. “Sei un viziato! Non so se ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 giugno 2021)è probabilmente una delle donne più soddisfatte del mondo in questo. Ha prima trovato la sua anima gemella, Antonio Spinalbese, poi è rimasta incinta di lui e tra qualche giorno ormai diventerà nuovamente mamma della secondogenita Luna Marie. L’arrivo di quest’ultima è previsto tra la fine di questo mese e l’inizio di luglio, quindi è praticamente partito il conto alla rovescia. Ma le belle notizie nonqui, infatti ciò che è emerso in queste ore è davvero fantastico. Qualche ora fa ha comunque bacchettato il figlio Santiago, avuto con Stefano De Martino. “Sei un viziato! Non so se ...

Advertising

Cinzia14711195 : @erionveliaj @MetaErmal @CityOfTirana @ItalianAmbALB @FSHForg Tutto chiarissimo......perché a parlare sono i tuoi o… - PocoFirstLady : @RitaLiccardo93 Esatto. È un momento magico per i ragazzi, io ricordo una felicità assurda. E secondo me è giusto c… - RGPMA : RT @Tiziana62196701: Il momento più magico della giornata?????? - infoitsport : ESCLUSIVA TMW - Wilson: 'Italia, momento magico. Immobile attaccante più forte, non solo generoso' - OndaMusicale : Måneskin, il momento magico continua: in testa nelle classifiche USA e UK -