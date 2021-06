Mercato Lazio, Hysaj in dirittura d'arrivo: attese le firme in settimana (Di venerdì 25 giugno 2021) Intervenuto in diretta a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul Mercato della Lazio. Per un acquisto in dirittura d'arrivo (Hysaj), ce n'è un altro per cui Lotito potrebbe fare uno sforzo: Julian Brandt, trequartista/esterno tedesco del Borussia Dortmund. Il primo acquisto per Maurizio Sarri dovrebbe essere un fedelissimo del tecnico toscano, ossia Elseid Hysaj. Per il terzino albanese - in scadenza con il Napoli - sono attese le firme sul nuovo contratto nel corso della prossima settimana. Nome nuovo per la ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 giugno 2021) Intervenuto in diretta a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto suldella. Per un acquisto ind'), ce n'è un altro per cui Lotito potrebbe fare uno sforzo: Julian Brandt, trequartista/esterno tedesco del Borussia Dortmund. Il primo acquisto per Maurizio Sarri dovrebbe essere un fedelissimo del tecnico toscano, ossia Elseid. Per il terzino albanese - in scadenza con il Napoli - sonolesul nuovo contratto nel corso della prossima. Nome nuovo per la ...

Advertising

sportmediaset : Lazio, l'agente di #Torreira apre a un ritorno in Italia: 'Lucas vuole la Serie A'. #SportMediaset - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO RADU HA SCELTO DI RESTARE ALLA LAZIO PER IL DIFENSORE DUE ANNI DI CONTRATTO #SkyCalciomercato #SkySport #Radu #Lazio - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Lazio, non solo Hysaj, pressing per Brandt e assalto a Basic - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Lazio, non solo Hysaj, pressing per Brandt e assalto a Basic - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Lazio, non solo Hysaj, pressing per Brandt e assalto a Basic -