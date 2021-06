Mancini resta, ma tra Smalling e Ibanez la difesa Roma è un rebus: la situazione (Di venerdì 25 giugno 2021) La Roma si muove sul mercato per rinforzare anche il reparto difensivo, non escludendo cessioni eccellenti. Leggi su 90min (Di venerdì 25 giugno 2021) Lasi muove sul mercato per rinforzare anche il reparto difensivo, non escludendo cessioni eccellenti.

Ultime Notizie dalla rete : Mancini resta Probabili formazioni Italia Austria/ Diretta tv: Verratti o Locatelli titolare? ...che il titolare resta comunque Verratti e dunque sarebbe giusto puntare su di lui anche per questa partita degli ottavi, ma le partite giocate in precedenza non possono essere cancellate e Mancini ...

Road to Wembley: le ultimissime su Austria - Italia Per l'Italia di Mancini il conto alla rovescia è appena iniziato: la gara degli ottavi di finale contro l'Austria è ... Sul fronte tecnico resta ancora il dubbio fra Verratti e Locatelli, con l'ex ...

Il mercato della prima Roma di José Mourinho è già tracciato: servono in primis un centrocampista e un portiere, con Granit Xhaka e Rui Patricio (entrambi impegnati a Euro 2020 con Svizzera e Portogal ...

Europeo: azzurri in volo per Londra, ultime scelte Mancini FIRENZE, 25 GIU - La Nazionale ha lasciato Coverciano per raggiungere con un volo charter Londra dove è attesa domani alle 21 alla sfida con l'Austria per gli ottavi di finale di Euro 2020. Gli azzurr ...

