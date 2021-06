Luca Argentero si espone sui commenti legati al suo mestiere di attore (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo la messa in onda per la seconda volta di Doc Nelle tue mani, molti sono tornati a commentare le qualità di attore di Luca Argentero Dopo il grande successo ottenuto, Rai Uno ha deciso di trasmettere per la seconda volta la serie “Doc – Nelle tue mani” in cui a vestire i panni del protagonista vi è Luca Argentero. L’attore ha lavorato molto su questo ruolo, spinto soprattutto dal fatto che la serie si basa su una storia vera e che il progetto è davvero di alta qualità. La serie è stata talmente apprezzata che sono stati gli stessi telespettatori ad invocare una seconda stagione. ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo la messa in onda per la seconda volta di Doc Nelle tue mani, molti sono tornati a commentare le qualità didiDopo il grande successo ottenuto, Rai Uno ha deciso di trasmettere per la seconda volta la serie “Doc – Nelle tue mani” in cui a vestire i panni del protagonista vi è. L’ha lavorato molto su questo ruolo, spinto soprattutto dal fatto che la serie si basa su una storia vera e che il progetto è davvero di alta qualità. La serie è stata talmente apprezzata che sono stati gli stessi telespettatori ad invocare una seconda stagione. ...

Advertising

infoitcultura : Doc torna in replica: “Luca Argentero è una capra a recitare”, la reazione dell’attore - infoitcultura : Doc in replica: “Luca Argentero una capra a recitare”, ecco la sua reazione - LenkaWeaver : @Valeria23028863 @BiancaTerma Aspetterà l'inizio delle riprese della serie di coproduzione europea da 50 milioni di… - zazoomblog : Luca Argentero deriso via social non ci sta: la risposta spiazza tutti - #Argentero #deriso #social #risposta… - maura36083805 : RT @MaryErienne1983: Un dettaglio sugli occhi colmi di lacrime di Andrea, un immenso Luca Argentero... #docnelletuemani -