L’Europa dei diritti dimentica i migranti (Di venerdì 25 giugno 2021) La discussione di fondo sui “valori fondamentali” dell’Unione europea a proposito della legge ungherese, che rappresenta una «minaccia contro i diritti fondamentali, in particolare il principio di non-discriminazione a causa dell’orientamento sessuale», come è scritto nella lettera firmata da 17 capi di stato e di governo (18 se si tiene conto della “favorevole neutralità” del Portogallo, che ha la presidenza del Consiglio Ue), «non è mai stata così profonda e onesta, almeno per quanto mi ricordi» ha commentato Angela Merkel, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 25 giugno 2021) La discussione di fondo sui “valori fondamentali” dell’Unione europea a proposito della legge ungherese, che rappresenta una «minaccia contro ifondamentali, in particolare il principio di non-discriminazione a causa dell’orientamento sessuale», come è scritto nella lettera firmata da 17 capi di stato e di governo (18 se si tiene conto della “favorevole neutralità” del Portogallo, che ha la presidenza del Consiglio Ue), «non è mai stata così profonda e onesta, almeno per quanto mi ricordi» ha commentato Angela Merkel, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

fattoquotidiano : Un migrante val bene 10 minuti: il vertice Ue liquida così la questione. E la linea Draghi non passa: altro che re… - SeaWatchItaly : Le città chiedono all’Europa politiche di migrazione umane con @FromSea2City. A Palermo, il 25 e 26 giugno, l’inc… - caritas_milano : L'orrore che l'Europa non vuole vedere Torture, violenze e respingimenti illegali: dai lager libici alla rotta bal… - etventadv : RT @antonio_bordin: Il #Rutte che vuole cacciare l’#Ungheria dell’Europa è per caso lo stesso che diceva “niente soldi agli sfaticati itali… - ITALIA31527785 : @matteosalvinimi Capitano..in Europa abbiamo la pandemia..i licenziamenti..aziende in difficoltà..l'invasione dei… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa dei Oxfam: «Ancora una volta l'Europa dei diritti muore alle frontiere» Vita