La pandemia non è finita Va affrontata con determinazione e vigilanza Draghi | “Tenere alta la pressione sui tamponi e sequenziare molto di più”

"La pandemia non è finita, va affrontata con determinazione e vigilanza". È quanto ha detto il premier Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa (qui il video) dopo il Consiglio Europeo a Bruxelles. "Serve Tenere alta la pressione sui tamponi – ha aggiunto il premier a proposito delle varianti -, individuare lo sviluppo di nuove varianti e per far ciò occorre sequenziare molto di più". "Il problema – ha detto ancora Draghi parlando della variante Delta – è che in ...

