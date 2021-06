Juventus, McKennie e il primo incontro con CR7: “Era in mutande…” (Di venerdì 25 giugno 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Weston McKennie, centrocampista statunitense approdato alla Juventus la scorsa estate Leggi su mediagol (Di venerdì 25 giugno 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Weston, centrocampista statunitense approdato allala scorsa estate

Advertising

Mediagol : Juventus, McKennie e il primo incontro con CR7: “Era in mutande…” - misorecordsuk : Juve, McKennie: 'L’affetto dei tifosi, la prima volta con Ronaldo e l’idea Nfl...' #Juve #Juventus - sportface2016 : #Juvnetus, #McKennie: 'La prima volta che ho visto #Ronaldo? Incredibile' - sportli26181512 : McKennie: 'Che affetto, ogni 10 metri i tifosi mi fermano. La prima volta con CR7...': McKennie: 'Che affetto, ogni… - MCalcioNews : Juventus, Mckennie: 'In Italia non posso uscire, mi fermano ogni dieci metri. Ronaldo? La prima volta che l'ho vist… -