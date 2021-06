INVIATO CITTADINO Via del Verzaro, un percorso a ostacoli. E una signora si frattura il naso (Di venerdì 25 giugno 2021) Via del Verzaro, un percorso a ostacoli. Una signora si frattura il naso e ci (ri)mette la faccia. Trauma facciale e rottura del setto nasale, questo l'esito di una rovinosa caduta - fra le tante - in ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 25 giugno 2021) Via del, un. Unasiile ci (ri)mette la faccia. Trauma facciale e rottura del setto nasale, questo l'esito di una rovinosa caduta - fra le tante - in ...

Advertising

saveriolakadima : RT @mk_WarAccount: #24giugno 2019 La famiglia Regeni ha inviato una lettera alla Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati e al B… - mk_WarAccount : #24giugno 2019 La famiglia Regeni ha inviato una lettera alla Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati e… - dt_della_mancha : @VoxClamantis5 @frankeyboard68 @PietroDMa @ShooterHatesYou No, risponde anche a quella in cui viene inviato. Se att… - DivinaCommediaQ : RT @CarloPulsoni: Ringrazio Sandro Allegrini per questo articolo sul bel pomeriggio di ieri al MANU in compagnia di @George_Cochrane #dante… - CarloPulsoni : Ringrazio Sandro Allegrini per questo articolo sul bel pomeriggio di ieri al MANU in compagnia di @George_Cochrane… -