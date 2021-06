Il Salento riparte dall’eccellenza biomedicale

(Di venerdì 25 giugno 2021) E’ stata inaugurata ieri nel Convento dei Domenicani Cavallino (Lecce), la sede del “Biomedical District”, nato da un progetto dell’Università dele di Medtronic Italia assieme all’Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR Nanotec) e al Center for Biomolecular Nanotechnologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia (CBN – IIT Lecce). A tagliare il nastro Gaia de Marzo, dottoranda dell’Università delin Ingegneria dei Materiali e Nanotecnologie presso il CBN – IIT Lecce, in rappresentanza del gruppo di studenti e dottorandi ideatori di un progetto di start up innovativa premiata lo scorso ...

LaGazzettaWeb : Salento Book Festival, si riparte: una carica di presentazioni di libri per l'undicesima edizione - PugliaStream : I turisti stranieri son tornati: il Salento riparte dal lusso -

Ultime Notizie dalla rete : Salento riparte

quotidianodipuglia.it

Una proposta firmata Naturalmente, Puglia Routes e Glocal tour, lungo uno dei percorsi più ... Da qui siin direzione sud nel Golfo di Gallipoli, verso la caratteristica Punta della ..."Adesso sidavvero per re - innamorarsi e far innamorare della Puglia. Con una campagna di comunicazione potente sia sotto il profilo espressivo che sotto il profilo dei mezzi di ...Report settimanale di Asl Lecce: in una settimana 58 nuovi positivi e nove accessi al pronto soccorso con ricovero. Un quarto degli adolescenti, tra i 12 e 19 anni, ha ricevuto la prima vaccinazione ...Ingresso con green pass e mascherina, ma volto libero in pista: il Comitato tecnico scientifico analizza il protocollo predisposto dalle associazioni di categoria che chiedono di anticipare rispetto a ...