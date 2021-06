(Di venerdì 25 giugno 2021) (foto: Unsplash)Anchesi impegna a fare la propria parte nella lotta alla disinformazione online. Il più popolare motore di ricerca al mondo ha confermato di stare testando da una settimana una nuova funzione che avviserà glinon ciabbastanza informazioni attendibili sugli argomenti che stanno cercando. Un avviso verrà visualizzato solo in una piccola percentuale di ricerche, che tendono a riguardare argomenti di tendenza e in corso di sviluppo. Questa etichetta avverte gliche i risultati che stanno vedendo cambiano rapidamente e specifica che “se questo argomento è ...

_bufale_ : Google inizierà a dire agli utenti quando le sue risposte non sono affidabili -

Wired.it

La fase 2dalla metà del 2023, con Chrome che eliminerà gradualmente il supporto per i ... L'Unione Europea ancora contro: aperta un'indagine sul mercato della pubblicità online Vai all'...La fine dei cookie è rimandata.ha infatti deciso di rinviare di quasi due anni la data in cuia eliminare i cookie di terza parte da Chrome . In un blog post pubblicato giovedì, la società americana ha annunciato ...