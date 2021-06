Gianroberto Casaleggio: storie di ordinaria follia (Di venerdì 25 giugno 2021) Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi un estratto degli scritti di Gianroberto Casaleggio. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il Progetto Rousseau. Di seguito “storie di ordinaria follia” tratto dal suo libro “Web ergo sum” pubblicato nel 2004. Era una luminosa mattina di settembre del 2003. Dalla, mia camera/studio osservavo il monte Gregorio e la Dora Baltea prima di comprare alcuni libri via Internet, ignaro della storia di ordinaria follia che mi attendeva. Per chi non si è ancora ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 25 giugno 2021) Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi un estratto degli scritti di. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il Progetto Rousseau. Di seguito “di” tratto dal suo libro “Web ergo sum” pubblicato nel 2004. Era una luminosa mattina di settembre del 2003. Dalla, mia camera/studio osservavo il monte Gregorio e la Dora Baltea prima di comprare alcuni libri via Internet, ignaro della storia diche mi attendeva. Per chi non si è ancora ...

Advertising

PaoloSpallino : @LucaBizzarri Bizzarro veramente il tuo Post, il m5s e' nato e creato da GianRoberto Casaleggio. Il Comico era solo… - biagiosimonetta : Situazione esplosa in ritardo. Il colpo di coda di Grillo (che ha tirato in ballo le fondamenta del Movimento, e le… - 5stellenarni : Gianroberto Casaleggio: storie di ordinaria follia - GualcoGabriella : RT @Rousseau_OS: Gianroberto Casaleggio: storie di ordinaria follia Leggi sul Blog delle Stelle ?? - mameli54 : @soniabetz1 @erretti42 No guarda che i giornalisti stavolta non c'entrano niente. Da quando non c'è più Gianroberto… -