Diletta Leotta a Istanbul tra hammam e coccole di lusso con Can Yaman (Di venerdì 25 giugno 2021) Prosegue la trasferta turca di Diletta Leotta, che ha raggiunto Istanbul per conoscere la famiglia di Can Yaman. Tra lei e l'attore le cose vanno a gonfie vele e le loro foto di coppia, innamorati e affiatati, sono destinate a far ricredere anche i più scettici sul loro rapporto. Insieme si godono qualche giorno da teneri piccioncini tra tour della città, coccole romantiche e pause bollenti all'hammam. La visita alla suocera per la Leotta è anche l'occasione per scoprire le bellezze del luogo, con Yaman come guida d'eccezione che la porta alla scoperta ...

