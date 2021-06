C’erano una volta i desaparecidos, un sopravvissuto e le torture del Garage Olimpo (Di venerdì 25 giugno 2021) Sentivo di essere perduto…ero entrato in una prigione mentale dalla quale era ancora più difficile scappare. Lo psichiatra mi aveva chiesto: Le tue emozioni le tieni da qualche parte, dove? Non emergono. Questo è solo un piccolo frammento di quella Solitudine del Sovversivo raccontata da Marco Bechis. Una storia che nasce dalle ferite sanguinanti di una memoria che non si può cancellare, la sua. Quella che tanti anni prima era apparsa in quella pellicola concreta, dura e reale, dal nome Garage Olimpo, la stessa che forse qualcuno ha pensato, o meglio sperato, potesse essere solo finzione cinematografica. E invece si trattava del racconto di un centro di ... Leggi su dilei (Di venerdì 25 giugno 2021) Sentivo di essere perduto…ero entrato in una prigione mentale dalla quale era ancora più difficile scappare. Lo psichiatra mi aveva chiesto: Le tue emozioni le tieni da qualche parte, dove? Non emergono. Questo è solo un piccolo frammento di quella Solitudine del Sovversivo raccontata da Marco Bechis. Una storia che nasce dalle ferite sanguinanti di una memoria che non si può cancellare, la sua. Quella che tanti anni prima era apparsa in quella pellicola concreta, dura e reale, dal nome, la stessa che forse qualcuno ha pensato, o meglio sperato, potesse essere solo finzione cinematografica. E invece si trattava del racconto di un centro di ...

