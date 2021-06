Brusaferro: “Incidenza continua a diminuire, 11 casi per 100mila abitanti. Possibile individuare e tracciare precocemente i contagi” (Di venerdì 25 giugno 2021) L’Incidenza in Italia continua “a decrescere”. A dirlo è Silvio Brusaferro durante il videomessaggio che questo venerdì ha sostituito la consueta conferenza stampa. “Siamo arrivati agli 11 casi per 100mila abitanti – ha spiegato – un valore molto basso e positivo che dovremmo cercare di mantenere”. I dati, ha specificato, consentono anche “la precoce individuazione e il tracciamento” dei casi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) L’in Italia“a decrescere”. A dirlo è Silviodurante il videomessaggio che questo venerdì ha sostituito la consueta conferenza stampa. “Siamo arrivati agli 11per– ha spiegato – un valore molto basso e positivo che dovremmo cercare di mantenere”. I dati, ha specificato, consentono anche “la precoce individuazione e il tracciamento” dei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

marcoregni : RT @martinoloiacono: Con l’incidenza attuale ci sono le condizioni per rimuovere le #mascherine all’aperto a partire dal 28 giugno. Lo scri… - valentinacara9 : RT @martinoloiacono: Con l’incidenza attuale ci sono le condizioni per rimuovere le #mascherine all’aperto a partire dal 28 giugno. Lo scri… - MattiaGallo17 : RT @martinoloiacono: Con l’incidenza attuale ci sono le condizioni per rimuovere le #mascherine all’aperto a partire dal 28 giugno. Lo scri… - martinoloiacono : Con l’incidenza attuale ci sono le condizioni per rimuovere le #mascherine all’aperto a partire dal 28 giugno. Lo s… - cosettaraguso : RT @istsupsan: ???S. Brusaferro - #ISS: 'curva Italia tra le più basse in UE; incidenza settimanale molto contenuta, 16,7 ogni 100mila. Rest… -