Super pubblico a Silverstone, attesi 140 mila spettatori nonostante la variante Delta (Di giovedì 24 giugno 2021) Per il Gran Premio del 19 Luglio di Silverstone, sono attesi in 140 mila spettatori nell'impianto inglese. Gli spettatori, per partecipare alla visione del Gran Premio, dovranno risultare negativi ad ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 giugno 2021) Per il Gran Premio del 19 Luglio di, sonoin 140nell'impianto inglese. Gli, per partecipare alla visione del Gran Premio, dovranno risultare negativi ad ...

Advertising

Stoupwhiff : Nonostante Mario Golf: Super Rush per Nintendo Switch sia tarato per un pubblico molto giovane – la classificazione… - fiorda_annalisa : RT @aviola59: Stasera #deddy era super emozionato con gli occhi lucidi e confuso molto probabilmente stava male per ciò che è successo alla… - TwinderMegazine : @RowanWhitethor8 Dai qualcosa lo pubblico, ma non faccio più i miei super divertenti post - camistansdedde : RT @ireneferx: Insomma io super proud di @sonodeddy per la prima performance live con un pubblico nuovo. Emozionato, grato, divertito, hai… - ladradimiele : 2x08 e io a'whora l'ho trovata super divertente, l'umorismo sconcio sicuramente è un po' too much per il servizio p… -