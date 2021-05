Vaccini, Abrignani (Cts): senza obbligo non fermeremo il virus (Di lunedì 24 maggio 2021) 'Io sono assolutamente favorevole all'obbligo vaccinale. Già lo dissi a gennaio. Pe questo virus che è un problema di sanità pubblica ci vuole l'obbligo così come lo abbiamo avuto per il vaiolo e per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 maggio 2021) 'Io sono assolutamente favorevole all'vaccinale. Già lo dissi a gennaio. Pe questoche è un problema di sanità pubblica ci vuole l'così come lo abbiamo avuto per il vaiolo e per ...

