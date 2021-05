Randers-FC Copenaghen (lunedì, ore 17:00): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 24 maggio 2021) La squadra ora guidata da Jess Thorup si è risvegliata troppo tardi, quattro vittorie nelle ultime cinque partite, battendo anche le due rivali che la precedono, potrebbero non bastare a non relegarla al terzo posto, e dunque alle qualificazioni di Conference League. Dal punto di vista aritmetico però ci sono ancora speranze, partiamo dalla classifica: InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 24 maggio 2021) La squadra ora guidata da Jess Thorup si è risvegliata troppo tardi, quattro vittorie nelle ultime cinque partite, battendo anche le due rivali che la precedono, potrebbero non bastare a non relegarla al terzo posto, e dunque alle qualificazioni di Conference League. Dal punto di vista aritmetico però ci sono ancora speranze, partiamo dalla classifica: InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Randers Copenaghen Le partite di oggi, Lunedì 24 maggio 2021 - Calciomagazine ...00 Brøndby IF - FC Nordsjælland FC Midtjylland - Aarhus GF Randers FC - FC Copenaghen Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021 13:00 AB Gladsaxe - FC Roskilde Næstved BK - Nykøbing FC Slagelse B&I - ...

Risultati calcio live, Mercoledì 19 maggio 2021 - Calciomagazine ...00 Aalborg BK - Vejle BK Danimarca > Superliga 2020/2021 Meisterschaft 18:00 FC Nordsjælland - Randers FC 20:00 FC Copenaghen - FC Midtjylland Ecuador > Serie B 2021 22:00 Gualaceo SC - América de ...

FC Copenaghen-Brondby (domenica, ore 16:00): formazioni, quote, pronostici La capolista Midtjylland gioca alle 13:00, dunque il risultato della sua gara contro il Randers sarà già noto (qui per i pronostici di FCM-RFC). Al momento il club con sede nella città di Herning guid ...

