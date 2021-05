Permessi allattamento | come funzionano | retribuzione | domanda

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 24 maggio 2021) I lavoratori o lavoratrici dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per la cura e la custodia del figlio percependo un’indennità a carico dell’INPS in misura pari al 100% della. La prestazione è denominata “Indennità per riposi giornalieri per padri e madri dipendenti” cosiddetti “riposi oper”. La misura spetta entro determinati limiti di età del figlio e nel rispetto di una soglia giornaliera, differenziata in base all’orario contrattuale del beneficiario, se pari o inferiore a sei ore. A seconda del soggetto destinatario, ladidev’essere inoltrata all’azienda e / o all’INPS. Previste poi regole particolari in caso di parto gemellare e per i lavoratori part-time. Analizziamo la disciplina nel dettaglio. Assegno unico rinviato a gennaio ...