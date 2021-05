Le sanzioni non bastano, la Bielorussia è uno Stato canaglia. La sveglia di Sensi (Pd) (Di lunedì 24 maggio 2021) Il dirottamento aereo che ha portato al sequestro di Roman Protasevich da parte del regime di Lukashenka e’ il più spericolato, il più oltraggioso segno di una violenta escalation da parte del regime bielorusso nei confronti delle pressioni internazionali e, in particolare, delle istituzioni e dei governi europei. La repressione nei confronti delle voci dissidenti, delle opposizioni, della libertà di stampa e di espressione ha trovato nel gesto estremo di ieri un epilogo blockbuster, con tanto di aerei militari a chiedere l’atterraggio obbligato di un volo di linea, la perquisizione dei passeggeri, la rendition di un blogger che era sul volo, sparito nel nulla delle segrete bielorusse. Una manovra da Stato canaglia, non ci sono altre parole per dirlo. Con l’obiettivo di mettere in mora e sotto scacco l’intera comunità internazionale che ora è ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 maggio 2021) Il dirottamento aereo che ha portato al sequestro di Roman Protasevich da parte del regime di Lukashenka e’ il più spericolato, il più oltraggioso segno di una violenta escalation da parte del regime bielorusso nei confronti delle pressioni internazionali e, in particolare, delle istituzioni e dei governi europei. La repressione nei confronti delle voci dissidenti, delle opposizioni, della libertà di stampa e di espressione ha trovato nel gesto estremo di ieri un epilogo blockbuster, con tanto di aerei militari a chiedere l’atterraggio obbligato di un volo di linea, la perquisizione dei passeggeri, la rendition di un blogger che era sul volo, sparito nel nulla delle segrete bielorusse. Una manovra da, non ci sono altre parole per dirlo. Con l’obiettivo di mettere in mora e sotto scacco l’intera comunità internazionale che ora è ...

