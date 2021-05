Last Night in Soho | il primo teaser del thriller di Edgar Wright svela l' uscita del trailer

(Di lunedì 24 maggio 2021) Ecco le prime misteriose immagini diin, nuovo film dicon Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy, che anticipano l'arrivo delprevisto per martedì. Ildiinanticipa l'deldelpsicologico diprevisto per martedì 25 maggio. Nelintravediamo la protagonista Thomasin McKenzie a letto. Non appena chiude gli occhi la giovane entra in connessione con il personaggio di Anya Taylor-Joy versione anni '60 che vaga di notte per le strade di Londra. Nel cast diin ...

