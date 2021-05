IMU 2021, scadenza prima rata in arrivo: le novità (Di lunedì 24 maggio 2021) Quali sono le principali novità per l’IMU 2021? Che cosa è cambiato rispetto all’anno precedente? Le domande sono più che lecite, visto che si sta avvicinando la prima scadenza per il pagamento dell’Imposta Municipale Unica, prevista infatti per il prossimo 16 giugno 2021. Non sussistono evidenti variazioni rispetto alle normali tempistiche con cui procedere al pagamento, ma la Legge di Bilancio 2021 e il Decreto Sostegni hanno introdotto alcune novità in fatto di esenzioni, ampliando i casi e le categorie per i quali è possibile essere esonerati dal pagamento della prima parte dell’imposta. IMU – acconto del 16 giugno 2021, le novità Nessun posticipo, quindi, per il versamento dell’acconto IMU 2021, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Quali sono le principaliper l’IMU? Che cosa è cambiato rispetto all’anno precedente? Le domande sono più che lecite, visto che si sta avvicinando laper il pagamento dell’Imposta Municipale Unica, prevista infatti per il prossimo 16 giugno. Non sussistono evidenti variazioni rispetto alle normali tempistiche con cui procedere al pagamento, ma la Legge di Bilancioe il Decreto Sostegni hanno introdotto alcunein fatto di esenzioni, ampliando i casi e le categorie per i quali è possibile essere esonerati dal pagamento dellaparte dell’imposta. IMU – acconto del 16 giugno, leNessun posticipo, quindi, per il versamento dell’acconto IMU, ...

Advertising

andrea_ciardi : Paga l'IMU l'immobile concesso in comodato d'uso al Comune - Cassazione - Ordinanza 12359 del 12/5/2021 - News24Italy : #Esenzioni e sostegni per le attività economiche, il Comune mette sul piatto 5 milioni di euro - mattinodipadova : “Con l’approvazione del Decreto Sostegni Bis abbiamo finalmente un quadro chiaro entro il quale comunicare alle imp… - michele_apicell : RT @gspazianitesta: 'Fosse per me raddoppierei o triplicherei l’Imu per chi tiene vuoti negozi per anni per la pretesa di affitti allucinan… - IlMagodiIos : RT @gspazianitesta: 'Fosse per me raddoppierei o triplicherei l’Imu per chi tiene vuoti negozi per anni per la pretesa di affitti allucinan… -