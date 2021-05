Eurovision 2022 in Italia, le prime ipotesi della Rai sulla scelta della città (Di lunedì 24 maggio 2021) Con il trionfo dei Måneskin, Eurovision torna finalmente in Italia dopo 30 anni. Le ipotesi sulla città ospitante sono già al vaglio della Rai, ma il tavolo è ancora aperto a ogni tipo di possibilità. Il primo a esprimersi in merito al ritorno di ESC in Italia è stato il vice direttore di Rai1 Claudio Fasulo, che ha anche messo un punto sull’annosa questione della riluttanza dell’azienda a portare a casa la vittoria della kermesse, tanto attesa quanto sudata in questi anni. “Riguardo la leggenda metropolitana della Rai che spera di non vincere l’ESC, la risposta è negativa. Noi speriamo di vincere, come si fa in tutte le competizioni. ... Leggi su dilei (Di lunedì 24 maggio 2021) Con il trionfo dei Måneskin,torna finalmente indopo 30 anni. Leospitante sono già al vaglioRai, ma il tavolo è ancora aperto a ogni tipo di possibilità. Il primo a esrsi in merito al ritorno di ESC inè stato il vice direttore di Rai1 Claudio Fasulo, che ha anche messo un punto sull’annosa questioneriluttanza dell’azienda a portare a casa la vittoriakermesse, tanto attesa quanto sudata in questi anni. “Riguardo la leggenda metropolitanaRai che spera di non vincere l’ESC, la risposta è negativa. Noi speriamo di vincere, come si fa in tutte le competizioni. ...

Advertising

Urgant_Show : CIAO #EUROVISION 2022 NEL ITALIA ?? Giovanni Urganti era fiducioso della vittoria. - ItalyMFA : Fuori di testa.. per i @thisismaneskin! ??Congratulazioni per il trionfo all'@Eurovision 2021! Grandissimo risultato… - MarioManca : Nel 2022 l'Eurovision lo ospitiamo noi ???????????????????? #maneskin #Eurovision - ailec_berries : RT @yleniaindenial: buongiorno solamente al paese ospitante l'eurovision song contest 2022 alla faccia dei francesi, voilà - MarziaBorriell : RT @HuertDeAuteuil: Ovviamente Roma, Milano e Torino sono le città che si scanneranno per organizzare l’eurovision ma quanto sarebbe figo f… -