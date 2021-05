Domenica Live, Matteo Bassetti ospite con una persona speciale: di chi si tratta (Di lunedì 24 maggio 2021) Il virologo dell’ospedale genovese per la prima volta in tv, in un salotto televisivo: non è solo e molto legato alla persona. Quante volte lo abbiamo visto alimentare polemiche in collegamento oppure venire allo scontro verbale con detrattori, no-vax e no-covid? E’ uno dei personaggi simbolo di questa pandemia, a Livello professionale. Si divide tra i corridoi del Policlinico “San Martino” di Genova e un terzo del suo lavoro, lo dedica ai talk show, aggiornando la situazione pandemica in Italia. Parliamo dell’infettivologo, Matteo Bassetti, di recente attaccato dai detrattori che lo vedono un po’ troppo spesso in tv. Lui aveva replicato, spiegando come funziona il suo lavoro, consapevole di aver dato agli italiani le giuste indicazioni su un nemico così ignoto. Stavolta Matteo si è ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) Il virologo dell’ospedale genovese per la prima volta in tv, in un salotto televisivo: non è solo e molto legato alla. Quante volte lo abbiamo visto alimentare polemiche in collegamento oppure venire allo scontro verbale con detrattori, no-vax e no-covid? E’ uno deiggi simbolo di questa pandemia, allo professionale. Si divide tra i corridoi del Policlinico “San Martino” di Genova e un terzo del suo lavoro, lo dedica ai talk show, aggiornando la situazione pandemica in Italia. Parliamo dell’infettivologo,, di recente attaccato dai detrattori che lo vedono un po’ troppo spesso in tv. Lui aveva replicato, spiegando come funziona il suo lavoro, consapevole di aver dato agli italiani le giuste indicazioni su un nemico così ignoto. Stavoltasi è ...

chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi @MaxGazze live con il nuovo singolo ‘Considerando’, contenuto nell’album ‘La matema… - carmelitadurso : Buongiorno!! E anche ieri un altro grande risultato per Domenica Live con picchi superiori al 16% di share e di olt… - zazoomblog : Domenica Live Matteo Bassetti in tv con la moglie e la Lucarelli lo ridicolizza “Come un tronista … che imbarazzo …… - OptiMagazine : Chiude #domenicalive, l'amaro saluto di #barbaradurso - Pare proprio che per la conduttrice #mediaset sia arrivato… - monica603277441 : POPOLO DI BUFFONI CHE STA DIETRO AD ALTRETTANTI BUFFONI FINTI MEDICI. FATEVI INOCULARE DA QUESTO... IDIOTI! Domenic… -