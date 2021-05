Covid, in città 19 zone bianche (Di lunedì 24 maggio 2021) Milano vede già bianco. Sul calendario dei lombardi la data da cerchiare per una possibile promozione in zona bianca, con le minori restrizioni possibili, è il 14 giugno, fra tre settimane. A Milano, ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 maggio 2021) Milano vede già bianco. Sul calendario dei lombardi la data da cerchiare per una possibile promozione in zona bianca, con le minori restrizioni possibili, è il 14 giugno, fra tre settimane. A Milano, ...

Advertising

SiciliaReporter : Canicattì, emergenza Covid: la città piange la 24° vittima - CeciliaDelRe : RT @firenzeprossima: GLI INCONTRI PUBBLICI IN PRESENZA! In ogni quartiere potrai partecipare ai tavoli di lavoro tematici sui TEMI urbanis… - News_24it : FIRENZE - Il sindaco Nardella: 'Questo dato ci incoraggia e dimostra che gli sforzi di queste settimane sono servit… - Dome689 : RT @webecodibergamo: Covid, a Bergamo 80 nuovi positivi. Lombardia, ancora in calo ricoveri e decessi - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Covid: In Italia 3.995 positivi con 72 morti. A Como 39 casi, a Lecco 19 e 16 a Sondrio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid città La manifestazione on the road per il tumore alla prostata ...è semplicissimo in quanto basta iscriversi sul sito ufficiale e poi scegliere in quale città ... Da ottobre a gennaio, quindi dopo la prima ondata Covid - aggiunge il primario - abbiamo registrato un ...

Vaccini in provincia di Trapani. Si va in ordine sparso. Tanta confusione e zero comunicazione Ci risulta che anche in altre città chiunque poteva vaccinarsi, ma anche lì nessuna comunicazione. ...Perchè non hanno per tempo detto che ci si poteva vaccinare liberamente? Così la lotta al Covid è ...

Covid: Napoli cerca normalità, folla in strada e hub vaccini Agenzia ANSA ...è semplicissimo in quanto basta iscriversi sul sito ufficiale e poi scegliere in quale... Da ottobre a gennaio, quindi dopo la prima ondata- aggiunge il primario - abbiamo registrato un ...Ci risulta che anche in altrechiunque poteva vaccinarsi, ma anche lì nessuna comunicazione. ...Perchè non hanno per tempo detto che ci si poteva vaccinare liberamente? Così la lotta alè ...